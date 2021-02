Neblig-trübes Wetter im Norden am Wochenende

Hamburg/Lübeck/Bremen/Hannover/Schwerin (dpa) – Am Rande eines Hochs mit Zentrum über England bleibt das Wetter am Wochenende im Norden Deutschlands ruhig, nachts und tagsüber mäßig trüb. «Hier und da kann es aber auch auflockern», sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Gerade an der Ostsee und Nordsee in Schleswig-Holstein zeige sich im Tagesverlauf auch mal die Sonne. In Hamburg, Niedersachsen sowie im Westen von Mecklenburg-Vorpommern verweile sie hingegen unter Wolken.

Die Temperaturen erreichen den Angaben zufolge an der Ostseeküste tagsüber zwischen sechs und sieben Grad. In Richtung Emsland könne es bei Sonnenschein mit bis zu zehn Grad am wärmsten werden. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen auf zwei Grad. Die Meteorologen warnen vor örtlichem Frost in Bodennähe. Zudem werde es neblig mit dichter Bewölkung. Am Sonntag kann es im Tagesverlauf gebietsweise auflockern, vielerorts bleibt es aber trüb. Die Temperaturwerte liegen dann im ähnlichen Bereich wie am Samstag: Um die sechs bis sieben Grad im Küstenumfeld und neun bis zehn Gad im Landesinneren.

Auch zu Anfang der nächsten Woche setze sich der Trend fort. «Der trübste Bereich wird die Nordhälfte sein», erklärte die Sprecherin des DWD weiter. Demnach werde es in Schleswig-Holstein, Hamburg, im nördlichen Niedersachsen sowie in Mecklenburg-Vorpommern ganztägig neblig-trüb bleiben. Nur vereinzelt lockere sich die Wolkendecke auf. Menschen in der Südhälfte Niedersachsens hätten die besten Chancen auf freundlichere bis heitere Abschnitte mit etwas Sonne.

