Nebel und Regen in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/ lni) –

In Niedersachsen und Bremen gibt es vor allem bis zum heutigen Vormittag gebietsweise teils dichten Nebel. Später lockert es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kurz auf, von der Küste her gibt es einzelne Regen- und Schneeregenschauer. Dazu gibt es Temperaturen maximal um sieben Grad, im Oberharz um vier Grad. Dazu kommt ein an der Nordsee mäßiger Nordwind, sonst schwacher Wind.

In der Nacht zu Freitag wird es dann oft stark bewölkt mit einzelnen Schneeregen- oder sogar Schneeschauern. Örtlich kann es Nebel geben, so der DWD. Die Temperaturen fallen dazu auf minus drei bis null Grad und es zu glatt werden, nur an der See bleibt es frostfrei.