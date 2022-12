Nebel und Glätte in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet ein neblig-trüber und stark bewölkter winterlicher Freitag. Zum Start in das dritte Adventswochenende werden dabei insbesondere in Nordfriesland Regen- oder Schneeregen und vereinzelt sogar Gewitter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei frostigen null Grad. Morgens und in der Nacht zum Samstag kann es stellenweise glatt und in den südöstlichen Landesteilen neblig werden, teils mit geringen Sichtweiten. Im Norden kann es etwas Neuschnee geben.

Die Nacht zum Samstag wird bewölkt, wobei es sich auflockert und im Norden regnet, teilweise begleitet von Schnee und kurzen Gewittern. Dabei sinken die Temperaturen auf null bis minus vier Grad und es wird frostig – ein guter Anlass, um sich mit einem Heißgetränk auf dem Weihnachtsmarkt aufzuwärmen.