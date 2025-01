Nebel im Norden – Auf den Straßen ist Vorsicht geboten

Hannover/Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Zum Wochenende hält das graue Winterwetter in Norddeutschland an. Im Tagesverlauf gibt es oft Nebel oder Hochnebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern und vereinzelt etwas Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Autofahrer sollten wegen der schlechten Sichtverhältnisse vorsichtig sein. Bei glatten Straßen und dichtem Nebel komme es deutlich schneller zu Verkehrsunfällen, erklärte die Polizei.

Die Temperaturhöchstwerte liegen laut DWD zwischen 0 Grad an den Küsten, 5 Grad in Hamburg und bis zu 10 Grad im Oberharz. An der See wehe ein teils mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag bleibt es verbreitet neblig-trüb. Die Tiefstwerte liegen zwischen -6 und -1 Grad mit Glättegefahr.

Am Sonntag gibt es den Meteorologen zufolge dann viel Sonnenschein, nachdem der Nebel in den Morgenstunden verschwindet. Es bleibt niederschlagsfrei bei Höchstwerten bis zu 5 Grad.