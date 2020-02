NDR will Details zum deutschen ESC-Beitrag bekannt geben

Das Logo des Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam. Foto: Koen Van Weel/ANP/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Rund drei Monate vor dem Eurovision Song Contest will der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) heute Details rund um den deutschen Beitrag bekannt geben. Bislang ist unklar, wie «Unser Lied für Rotterdam» in diesem Jahr ausgewählt werden soll – oder ob es möglicherweise bereits ausgesucht wurde. Wer am 16. Mai beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam (Niederlande) für Deutschland antreten wird, ist daher nicht bekannt. Ursprünglich wollte der NDR erste offizielle Informationen schon Ende Januar mitteilen.

Mindestens 17 der 41 Teilnehmerländer haben ihre Künstler für den weltweit größten Musikwettbewerb bereits bekannt gegeben. Bis zum 9. März müssen laut den Regularien die Teilnehmer aller Länder feststehen. Bisher wurden die deutschen Kandidaten meist bei einer Vorentscheid-Show ausgewählt.

Im vergangenen Jahr war das deutsche Duo Sisters beim ESC in Tel Aviv auf dem vorletzten 25. Platz gelandet. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber hatte daraufhin angekündigt, das Auswahlverfahren zu überdenken.

Infos rund um den ESC

Bisherige deutsche ESC-Vorentscheide

Tom Leeb

Schweizer Vorentscheid

Infos rund um die Platzierungen Deutschlands und die Gewinner beim ESC

Tweet auf ESC Deutschland mit Peter Urban