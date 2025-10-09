NDR trauert um Schauspielerin Wanda Perdelwitz

Hamburg (dpa) –

Der Norddeutsche Rundfunk trauert um die Schauspielerin Wanda Perdelwitz und ändert sein Programm. «Die Nachricht vom Tod von Wanda Perdelwitz hat uns tief getroffen», sagte Programmdirektor Frank Beckmann laut NDR-Mitteilung vom Abend. «Neun Jahre lang hat sie mit viel Wärme, Energie und Herzblut die Rolle der Polizistin Nina Sieveking im „Großstadtrevier“ verkörpert – eine Figur, die vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ans Herz gewachsen ist.»

Nach Angaben des NDR starb die Schauspielerin im Alter von 41 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Hamburg. «Wir verlieren nicht nur eine herausragende Schauspielerin, sondern einen liebenswürdigen, engagierten Menschen», teilte Beckmann weiter mit. «Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden – und all jenen, die sie im Fernsehen und Theater schätzten.»

Das NDR Fernsehen ändert anlässlich des Todes von Wanda Perdelwitz sein Programm und zeigt heute um 22.00 Uhr die Sendung «Großstadtrevier – St. Pauli, 06:07 Uhr». Perdelwitz war unter anderem durch ihre Auftritte beim «Großstadtrevier», das sie 2022 verließ, bekanntgeworden. Sie hatte aber auch in zahlreichen weiteren Fernsehproduktionen und Theaterstücken mitgewirkt.