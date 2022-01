NDR: Hamburg und Meyer sollen Grünen-Wahlliste anführen

Hannover (dpa/lni) – Die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg und ihr Stellvertreter Christian Meyer sollen nach einem NDR-Bericht die Liste für die Landtagswahl in Niedersachsen anführen. Darauf habe sich der Landesvorstand geeinigt, berichtete der Sender am Mittwoch unter Berufung auf Parteikreise. Ein Parteisprecher wollte dies auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Er verwies darauf, dass die Grünen ihr Spitzenduo an diesem Dienstag offiziell vorstellen.

Hamburg (35) führt die Fraktion im niedersächsischen Landtag seit zwei Jahren. Meyer (46) war bis 2017 Landwirtschaftsminister. Das Landesparlament wird am 9. Oktober gewählt.

