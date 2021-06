NDR Elbphilharmonie Orchester widmet sich Amerika

Hamburg (dpa) – Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Chefdirigent Alan Gilbert eröffnet die neue Saison am 1. September mit einem Konzert mit Star-Cellist Yo-Yo Ma. Auf dem Programm stehen Werke von Leonard Bernstein, Samuel Barber und George Gershwin, teilte das Orchester am Dienstag mit. Vom «American Way of Life» inspiriert zeigen sich auch zwei weitere Höhepunkte der Spielzeit: In den Konzerten zu Silvester und Neujahr ist die italienische Jazz-Größe Stefano Bollani mit einem eigenen Klavierkonzert sowie mit Gershwins berühmter «Rhapsody in Blue» zu Gast. Alan Gilbert dirigiert außerdem die in den USA entstandenen «Sinfonischen Tänze» von Sergej Rachmaninow.

Das mehrtägige Festival «Age of Anxiety» nimmt die amerikanische Kultur des 20. Jahrhunderts in den Fokus. Gemeinsam mit prominenten Gästen wie dem Ausnahmegeiger Leonidas Kavakos und dem Starpianisten Jean-Yves Thibaudet unternimmt das Orchester eine «American Journey», eine amerikanische Reise. Mit Werken von Charles Ives, Aaron Copland, Samuel Barber und John Adams sowie der Immigranten Erich Wolfgang Korngold und Igor Strawinsky ist Musik zu erleben, «die die spannende Phase der kulturellen Selbstfindung Amerikas spiegelt – im turbulenten, von Unsicherheit und Aufbruch gleichermaßen bestimmten 20. Jahrhundert».

