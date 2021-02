NDR-Benefizaktion: 6,4 Millionen Euro für Corona-Hilfe

Hamburg (dpa/lno) – Die NDR-Benefizaktion «Hand in Hand für Norddeutschland» hat den bisher höchsten Betrag in der zehnjährigen Geschichte der Spendenaktion gesammelt. Knapp 6,4 Millionen Euro gingen auf das Spendenkonto ein, teilte der NDR am Montag mit. Ende November hatte der NDR die Benefizaktion gestartet, um Menschen zu unterstützen, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Der gesamte Erlös kommt Hilfsprojekten der Caritasverbände und des Diakonischen Werkes im Norden zugute, die Partner der Aktion waren.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-257514/2

Benefiz-Aktion