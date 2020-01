Naturschutzbund Nabu sucht Vogelzähler

Fliegende Schwäne. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Neumünster (dpa/lno) – Der Naturschutzbund Nabu sucht wieder Vogelzähler. Zur bundesweiten «Stunde der Wintervögel» am Wochenende 10. bis 12. Januar sollen Vogelfreunde eine Stunde lang Vögel zählen. «Nach dem zweiten Rekordsommer in Folge könnte die Zählung Aufschluss darüber geben, wie sich die sich abschwächenden Winter auf die heimische Vogelwelt auswirken», sagte Landesverbandsgeschäftsführer Ingo Ludwichowski am Donnerstag. «Je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse.»

In Schleswig-Holstein warten die Vogelexperten besonders auf das Ergebnis der Amsel-Beobachtungen. Hintergrund ist das Usutu-Virus, das im Sommer 2018 in Hamburg und Umgebung zu einem Amselsterben geführt hatte. «Nun stellt sich die Frage, ob sich der Bestand der Amsel durch Zuzug erholt hat», sagte Ludwichowski. «Die Meldungen der «Stunde der Wintervögel» bieten uns wichtige Anhaltspunkte, da wir sie mit den Zahlen der Vorjahre vergleichen können.»

Auch zum Eichelhäher erhoffen sich die Ornithologen Erkenntnisse. «Im Herbst haben wir einen massiven Einflug dieser Art nach Deutschland und Mitteleuropa beobachtet», sagte Ludwichowski. Ähnlich hohe Zahlen gab es zuletzt 1978. Als Grund vermuten die Ornithologen, dass es 2018 in Nordosteuropa eine sogenannte Eichelvollmast gab, also besonders viele Eicheln herangereift sind. So überlebten deutlich mehr Eichelhäher den Winter und brüteten in diesem Jahr. Letztlich interessiert die Vogelkundler auch, wo es heute noch in den Gärten typische Wintervögel wie Bergfinken, Erlenzeisige oder Wacholderdrosseln gibt.

Die «Stunde der Wintervögel» gilt als Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Sie findet bereits zum zehnten Mal statt. Dabei geht es darum, eine Stunde lang Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen. Die Ergebnisse werden zur Auswertung an den Nabu gemeldet.

An der jüngsten großen Vogelzählung im Januar 2019 beteiligten sich mehr als 138 000 Vogelfreunde. Insgesamt gingen Meldungen aus 95 000 Gärten und Parks ein. Der Haussperling ergatterte damals den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Deutschlands Gärten, Kohlmeise und Feldsperling folgten auf den Plätzen zwei und drei. In Hamburg lag 2019 die Kohlmeise auf dem Spitzenplatz, gefolgt von Blaumeise und Amsel.