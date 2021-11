Naturparks wollen unter einer Marke kooperieren

Der Angelbecksteich im Naturpark Südheide. Foto: Lüneburger Heide GmbH/dpa-tmn/Archivbild

Schneverdingen (dpa/lni) – Alle Großschutzgebiete Deutschlands wollen in Zukunft mit einer Stimme sprechen. Im Naturpark Lüneburger Heide als Geburtsort des bundesweiten Verbands Deutscher Naturparke und des Europarc Deutschland treffen sich heute erstmals alle Mitglieder der Nationalparks und Biosphärenreservate. Gemeinsam werden beide weiterhin bestehenden Verbände unter der Dachmarke Nationale Naturlandschaften kooperieren. Im Rahmen eines Festaktes wird der Kooperationsvertrag am Abend unterzeichnet. Mehr als 150 Vertreterinnen und Vertreter kommen bei Schneverdingen in der Heide zusammen.

