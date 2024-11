Natter löst Einsatz in Warenlager aus

Klein Offenseth-Sparrieshoop (dpa/lno) –

Eine im Kreis Segeberg aufgefundene Natter hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das junge Kriechtier wurde am Sonntagabend in einem Warenlager einer Supermarktkette in Henstedt-Ulzburg entdeckt, wie das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop mitteilte. Das Zentrum brachte die rund 20 Zentimeter lange Schlange in einem Terrarium unter, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Das Wildtier- und Artenschutzzentrum teilte mit, bei der Schlange handle es sich um eine Hufeisennatter. Das habe ein konsultierter Experte aus Niedersachsen mitgeteilt. Die Schlangenart lebe üblicherweise in Spanien, Portugal und Nordafrika. Wie das Tier nach Deutschland gelangte und ob es gefährlich ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.