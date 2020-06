Nato-Manöver «Baltops» in der Ostsee startet

Ein Tümmler springt aus der Ostsee während ein deutsche Uboot im Hintergrund fährt. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Eckernförde (dpa) – Das große Nato-Manöver «Baltops» findet in diesem Jahr ausschließlich auf See statt. Vom 7. bis 16. Juni sind daran in der Ostsee insgesamt 3000 Soldaten aus 19 Nationen beteiligt, wie die Marine am Mittwoch mitteilte. Neben der deutschen Marine stellen unter anderem die USA, Großbritannien und Kanada Kontingente. Bei dem Manöver sollen insgesamt 29 Schiffe und 29 Flugzeuge zum Einsatz kommen.

Von der deutschen Marine sind neben der Fregatte «Lübeck» mitsamt ihrer zwei an Bord befindlichen Hubschrauber auch die beiden Tender «Werra» und «Donau», die Minenjagdboote «Weilheim» und «Grömitz» sowie ein Seefernaufklärer vom Typ «Orion» beteiligt.

Die Militärübung umfasst neben der Luftverteidigung und der U-Boot-Abwehr auch die Minenbekämpfung und Maßnahmen für maritime Verbote. Das Manöver findet bereits seit 1972 regelmäßig im Baltikum statt.

Marine zum Manöver