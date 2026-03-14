Nationalspieler Fischer wechselt 2027 von Hannover nach Kiel

Hannover/Kiel (dpa) –

Der deutsche Handball-Nationalspieler Justus Fischer wird im Sommer 2027 von der TSV Hannover-Burgdorf zum Bundesliga-Rivalen THW Kiel wechseln. Nach Angaben des deutschen Rekordmeisters unterschrieb der 23-jährige Kreisläufer einen Zweijahresvertrag in Kiel.

Der THW wirbt schon lange um den gebürtigen Hannoveraner. «Mir hat zu Beginn meiner Karriere unglaublich imponiert, dass Filip Jicha und Viktor Szilagyi bereits damals an mich geglaubt und offen ihr Interesse an mir bekundet haben. Aber ich war noch nicht bereit für diesen Schritt», sagte Fischer.

Jetzt sei der richtige Zeitpunkt gekommen. «Ich will meine Komfortzone verlassen, um persönlich einen Schritt nach vorn zu machen. Das Kieler Konzept ist stark, und sich sehe direkt meinen Platz darin», sagte Fischer. Er kenne zahlreiche THW-Spieler aus der Nationalmannschaft. Und er wolle dabei sein, «wenn eine junge Mannschaft eine neue, erfolgreiche Ära dieses so großen Clubs begründet».