Nationalsegler: Sieg und Platz zwei beim Sailing Grand Slam

Hyères/Frankreich (dpa/lno) –

Das German Sailing Team bleibt bei der Eröffnung des neuen Olympia-Zyklus auf Kurs LA28 erfolgreich. Bei der zweiten Regatta des Sailing Grand Slams eroberten die Nationalsegler mit einem Sieg, einem zweiten und insgesamt sieben Top-Ten-Plätzen Rang drei in der Nationenwertung hinter China und Italien.

Ihren ersten Sieg bei der Semaine Olympique Française feierte das 470er-Duo Simon Diesch/Anna Markfort (Württembergischer Yacht-Club/Verein Seglerhaus am Wannsee). Das Duo agierte in abwechslungsreichen Winden so souverän, dass sie ihren ersten Sieg in der Bucht von Hyères schon vor dem Medaillenrennen sicher hatten.

Simon Diesch ist Neffe und Sohn der Flying-Dutchman-Olympiasieger Jörg und Eckart Diesch, die 1976 vor Kingston zu Gold gesegelt waren. Der 30 Jahre alte Steuermann und seine 31 Jahre alte Vorschoterin haben nach ihrem enttäuschenden 14. Platz bei der Olympia-Regatta in Marseille eine zweite gemeinsame Olympia-Kampagne gestartet. Simon Diesch sagt: «Wir hatten für Olympia 2024 den Traum von einer Medaille. Das haben wir einfach nicht geschafft. Jetzt ist das Ziel, unsere Leistung zu steigern, um bereit zu sein, eine Medaille zu gewinnen.»

Das 49er-Duo Richard Schultheis/Fabian Rieger (Norddeutscher Regatta Verein/Verein Seglerhaus am Wannsee) fügte der guten GER-Bilanz zum zweiten Mal einen zweiten Platz in diesem Jahr hinzu. Die 470er-Crew Theresa Löffler/Christopher Hoerr (Deutscher Touring Yacht-Club/Segel-Club Breitbrunn Chiemsee) und die 49er-Olympia-Elften Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger (Bayerischer Yacht-Club) verpassten das Podium beim Frankreich-Klassiker als Vierte nur knapp. Die dritte von fünf Sailing-Grand-Slam-Regatten wird zur Kieler Woche vom 21. bis 29. Juni ausgetragen.