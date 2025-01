Nationalpark Wattenmeer – 40+ Aktionen zum 40. Geburtstag

Tönning (dpa/lno) –

Im Herbst wird der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 40 – doch gefeiert wird das ganze Jahr mit besonderen Veranstaltungen. Das Wattenmeer soll von Januar bis Dezember von Sylt bis zur Elbmündung mit mehr als 40 geführten Naturerlebnissen erlebbar gemacht werden, teilte die Nationalparkverwaltung in Tönning mit.

Los geht es bereits am Sonntag (19. Januar) auf der Hamburger Hallig mit einer vogelkundlichen Wanderung. Unter dem Titel «Dem Spülsaumtrio auf der Spur» nimmt Nationalpark-Ranger Martin Kühn Vogelbegeisterte mit auf die Suche nach Schneeammer, Berghänfling und Ohrenlerche. Des Weiteren werden etwa eine Sternenwanderung (19.3. Friedrichskoog), eine Jubiläums-Radtour (19.6. ab Husum), mehrere Salzwiesen- und Wattwanderungen sowie Naturentdeckungstouren angeboten. Auch eine Fischführung (15.11. Tönning) und ein Lastenrad-Kino (25.4. Sylt) stehen beispielsweise auf dem Programm.

Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer wurde am 1. Oktober 1985 als dritter Nationalpark in Deutschland errichtet und im Dezember 1999 per Nationalparkgesetz erweitert. Heute ist er nach Angaben der Nationalparkverwaltung mit rund 4.400 Quadratkilometern der größte zwischen dem Nordkap und Sizilien.

Geologisch ist das Wattenmeer mit einem Alter von maximal 10.000 Jahre ein sehr junger Naturraum, der durch Ebbe und Flut, Wind und Wellen stetig neu geformt wird. Rund 10.000 Arten von Tieren und Pflanzen haben hier ihr Zuhause. Viele von ihnen leben nirgends sonst. Zudem ist das Wattenmeer Rast- und Brutgebiet für Millionen von Vögeln.