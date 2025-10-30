Nasser Norden: viel Regen im Oktober

Viel Regen und wenig Sonne: In Schleswig-Holstein fällt die Wetterbilanz für den Oktober ziemlich trüb aus. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Kiel/Offenbach (dpa/lno) –

Wenig golden hat sich der Oktober in Schleswig-Holstein gezeigt: In keinem anderen Bundesland sei die Niederschlagsmenge so hoch gewesen wie im Norden der Republik, teilte der Deutsche Wetterdienst in seiner Monatsbilanz in Offenbach mit. Insgesamt belief sich die Summe der Niederschläge demnach auf 142 Liter pro Quadratmeter. Das ist fast doppelt so viel wie im vieljährigen Mittel der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990, das bei 73 Litern liegt.

Damit belege dieser Oktober in der Messhistorie für Schleswig-Holstein den sechsten Platz. Auch die größte an einem Tag in Deutschland gemessene Niederschlagsmenge kam demnach in Dithmarschen runter: am 4. Oktober mit 62,2 Liter auf den Quadratmeter in Schafstedt.

Trotz des vielen Regens war es vergleichsweise mild: Die Durchschnittstemperatur lag bei 10,9 Grad, das sind 1,4 Grad mehr als im langjährigen Mittel. Nur in Bremen war es mit 11,3 Grad noch wärmer. Kompakte Wolkenfelder gaben der Sonne wenig Chancen. Die Sonnenscheindauer lag im Norden mit 78 Stunden gut 20 Prozent niedriger als im Klimamittel

Nordseeluft beschert auch deutschlandweit feuchtes Oktoberwetter

Auch deutschlandweit war der Oktober 2025 ziemlich ungemütlich. Zwar habe vor allem in der Mitte des Monats ein Hochdruckgebiet über Nordwesteuropa das Wettergeschehen dominiert, «aber an seiner Ostflanke gelangte feuchte und wolkenreiche Nordseeluft nach Deutschland», meldete der DWD nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2.000 Messstationen.

Die Temperaturen schwankten im Monatsverlauf deutlich, begleitet von einem ausgeprägten Nordwest-Südost-Gefälle. Im deutschlandweiten Schnitt lagen sie am Ende knapp unter einem Grad über den Referenzwerten.