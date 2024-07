Narrativo ist der Favorit im 155. deutschen Derby

Hamburg (dpa/lno) –

Auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn wird am Sonntag zum 155. Mal das deutsche Derby entschieden. 20 Pferde starten in dem mit 650.000 Euro dotierten Rennen um das begehrte Blaue Band. Das ist die maximal mögliche Teilnehmerzahl auf der 2400 Meter langen Strecke. Der Start ist für 15.45 Uhr vorgesehen.

Als Favorit geht Narrativo unter Jockey Bauyrzhan Murzabayev in das Rennen. Trainiert wird der Hengst von Peter Schiergen in Köln für das Gestüt Ittlingen. Für Schiergen wäre es im Erfolgsfall der sechste Derbysieg, für Ittlingen der vierte. Mit dem von Rene Piechulek gerittenen Alleno hat das Gestüt noch ein zweites chancenreiches Pferd am Start. Beide stehen in den Wettmärkten seit Wochen mit im engsten Favoritenkreis.

Doppelt vertreten ist auch der Stall Lucky Owner von Besitzer Klaus Hofmann aus Frankfurt. Waldemar Hickst trainiert in Köln Augustus und Wintertraum. Weder Hofmann noch Hickst haben bislang die Krone des deutschen Rennsports errungen. Bei der 155. Derby-Auflage stehen die Chancen auf den ersten Erfolg besser denn je.

Zwei Frauen fordern die männliche Jockey-Konkurrenz

Der achtmalige Derby-Siegreiter Andrasch Starke, Deutschlands erfolgreichster Jockey, steigt in den Sattel von Borna. Der Hengst aus dem Stall von Markus Klug in Krefeld hat zuletzt das Derby Italiano in Rom gewonnen und peilt nun ein Derby-Doppel an. In Anna van den Troost und Sibylle Vogt reiten gleich zwei Frauen gegen die männliche Jockey-Konkurrenz. Sie starten mit den Außenseitern Geminiano und Lahzar Star.

Mit Weltbeste aus dem Gestüt Röttgen ist eine Stute im Starterfeld dabei. Sie ist eine Schwester der Derbysieger Windstoß (Sieger 2017) und Weltstar (2018) und hat damit große Vorbilder in der eigenen Familie.