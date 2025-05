Nandu bei Wolfenbüttel ausgebrochen

Heiningen (dpa/lni) –

Ein Nandu ist südlich von Wolfenbüttel aus seinem Gehege ausgebrochen. Der letzte Sichtkontakt mit dem Tier war am Mittag in einem Weizenfeld bei Dorstadt, wie die Polizei mitteilte. Ausgebrochen sei der mit dem Strauß verwandte Vogel bereits am späten Sonntagabend im einige Kilometer entfernten Heiningen.

Die Besitzerin des Tieres warnt nach Polizeiangaben davor, sich dem Tier zu nähern. «Nandus sind sehr wehrhaft, insbesondere wenn sie sich bedroht fühlen», wird sie von den Beamten zitiert. Grundsätzlich gehe aber keine Gefahr von dem Tier aus.

Die aus Südamerika stammenden Nandus sind flugunfähig, können aber bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell laufen. Wer das Tier sehe, solle sich umgehend bei der Polizei melden. Warum der Nandu ausgebüxt ist und warum er auf dem Privatgrundstück gehalten wurde, war zunächst unbekannt.