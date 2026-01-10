Nahverkehrsverbund: Weitere Ausfälle möglich

Kiel (dpa/lno) –

Trotz Beruhigung der Wetterlage ist nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft des Landes Schleswig-Holstein (NAH.SH) weiter mit Problemen im Nahverkehr zu rechnen. Schneeverwehungen und Bäume auf den Gleisen sorgten weiter für starke Einschränkungen und Ausfälle im Nahverkehr, auch ohne Ersatzverkehr. Der Nahverkehrsverbund empfiehlt, wenn möglich, auf Fahrten mit dem ÖPNV zu verzichten. In jedem Falle sollten sich Fahrgäste vor Antritt der Reise zusätzlich auch bei ihrem regionalen Verkehrsunternehmen zur aktuellen Lage informieren.

«Wir gehen trotz Beruhigung der Wetterlage davon aus, dass sich die vollständige Wiederherstellung eines verlässlichen Betriebes gegebenenfalls über mehrere Tage hinziehen wird», teilte NAH.SH-Geschäftsführer Arne Beck mit. Ursache seien Wind, Schneelasten und Baumschäden sowie beschädigte oder eingefrorene Infrastrukturen und Fahrzeuge. «Wir bitten um Verständnis, dass es trotz aller Vorbereitungsmaßnahmen und dem Einsatz aller möglichen Kräfte weiter zu Beeinträchtigungen und Ausfällen im Nahverkehr kommt.»