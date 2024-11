Nahverkehrs-Tarifstreit: Ergebnis der Urabstimmung erwartet

Mit Spannung wird das Ergebnis der Urabstimmung in privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein erwartet. (Archivbild) Christophe Gateau/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Gewerkschaft Verdi will am Montag das Ergebnis der Urabstimmung der Beschäftigten des Omnibusverbandes Nord (OVN) in Schleswig-Holstein bekanntgeben. Die Gewerkschaft hatte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 16. Oktober zur Urabstimmung aufgerufen.

Zuvor hatte es eine Reihe von Warnstreiks in dem Tarifkonflikt gegeben. Hintergrund ist ein geplatzter Tarifvertrag für die Beschäftigten privater Busunternehmen. Von einem Streik wären zahlreiche Pendler in Schleswig-Holstein betroffen. Zum OVN gehören rund 80 private Omnibusunternehmen mit etwa 1.700 Bussen.