Nahverkehr: Land will Maskentragen konsequenter durchsetzen

Hannover (dpa/lni) – Das Land Niedersachsen will das Maskentragen im Nahverkehr künftig konsequenter durchsetzen lassen. Am heutigen Freitag erläutert die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes der Landesregierung, Claudia Schröder, wie genau die Corona-Verordnung des Landes dafür geändert wird.

Mit Start des neuen Schuljahres ist die Durchsetzung der Maskenpflicht im Nahverkehr eine große Herausforderung geworden. Für die Kontrolle der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sollen die Verkehrsbetriebe klarer als bisher in Verantwortung genommen werden. Zuletzt hatte es wiederholt Berichte darüber gegeben, dass in vielen Bussen und Bahnen eher lax oder gar nicht kontrolliert wird.

Außerdem will Schröder den neuen Bußgeldkatalog des Landes erläutern, der am Donnerstag in Kraft trat. Dieser sieht ab sofort deutlich höhere Strafzahlungen vor. Maskenverweigerer etwa müssen mindestens 100 Euro zahlen. Bislang sah der Bußgeldkatalog in Niedersachsen 20 Euro Strafe vor. Für die Kontrolle und die Verhängung von Bußgeldern sind die Ordnungsämter der Kommunen zuständig.