Nahverkehr in Hamburg läuft nach Warnstreik wieder an

Hamburg (dpa/lno) –

Nach zwei Tagen Warnstreik fahren seit den frühen Morgenstunden in Hamburg wieder alle Busse und nahezu alle U-Bahnen der Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) regulär.

Zuvor hieß es, dass auch nach Beendigung des Streiks noch mit Verspätungen zu reichen sei. Dies sei allerdings nicht der Fall gewesen, teilt ein Sprecher der VHH mit. Lediglich bei der Hochbahn habe es nach Streik-Ende um 3 Uhr noch etwa zwei Stunden gedauert, bis der Betrieb wieder reibungslos gelaufen sei, sagte eine Sprecherin der Hochbahn.

U-Bahnen der Linie 3 fallen wegen Bauarbeiten aus

Aufgrund von Bauarbeiten an den Gleisen ist jedoch trotz des beendeten Warnstreiks seit 7 Uhr die U3-Strecke zwischen Barmbek und Schlump für den Rest des Tages gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Warnstreik wegen stockender Tarifverhandlungen

Während des 48-stündigen Streiks standen alle U-Bahnen still und nur wenige Busse waren mit eingeschränktem Angebot unterwegs. Die S-Bahnen und Fähren waren nicht betroffen. Hintergrund der Arbeitsniederlegung ist der Tarifkonflikt bei Hochbahn und VHH.