Nächtliches Rollenspiel führt zu Polizeieinsatz

Für die Beamten war zunächst nicht erkennbar, dass es sich um ein Rollenspiel handelt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die vermeintliche Bedrohung einer Frau hat in Kiel-Brunswik einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Anwohner in der Nacht zu Samstag Schreie aus einer Nachbarwohnung. Er berichtete, eine Frau rufe laut um Hilfe und werde offenbar mit einer Waffe bedroht.

Daraufhin rückten mehrere Streifenwagen an. Die Einsatzkräfte gingen von einer akuten Gefahr aus und stürmten die Wohnung, wie es hieß. Dort klärte sich die Situation schnell auf: Die vermeintlichen Hilferufe waren Teil eines nächtlichen Rollenspiels, eine tatsächliche Bedrohung gab es nicht. Verletzt wurde niemand.

Für den Nachbarn und auch für die Beamten war die Lage zunächst nicht als harmlos erkennbar. «In solchen Situationen müssen wir immer vom Ernstfall ausgehen, um Menschen zu schützen», erklärte ein Sprecher der Polizei.