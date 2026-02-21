Nächtlicher Unfall: Auto reißt Hauswand ein

Weener (dpa/lni) –

Mitten in der Nacht ist ein Auto mit großer Wucht in ein Wohnhaus im Kreis Leer gekracht und hat Teile einer Seitenwand zum Einsturz gebracht. Während der nach Polizeiangaben alkoholisierte Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, musste das Technische Hilfswerk das einsturzgefährdete Gebäude in Weser sichern. Die mit Ziegelsteinen und anderen Trümmern übersäte Straße vor dem Haus wurde zeitweise gesperrt.

Weshalb das Auto von der Straße abgekommen war, blieb zunächst unklar. In dem Haus sind nach Polizeiangaben drei Menschen gemeldet. Verletzt wurde außer dem Fahrer aber niemand.