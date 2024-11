Nächtliche Großkontrolle – 20 Spielautomaten sichergestellt

Elmshorn (dpa/lno) –

Bei einer großangelegten Kontrolle mehrerer Gaststätten in Elmshorn sind rund 20 Spielautomaten sichergestellt worden. Es gebe Hinweise auf Straftaten wegen unerlaubten Glücksspiels durch das Aufstellen vermutlich illegaler Spielautomaten, teilten Staatsanwaltschaft, Zoll, Polizei und Ordnungsamt mit. Bei der Aktion in der Nacht mit mehr als 100 Einsatzkräften seien zudem Spielautomaten festgestellt worden, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprächen, so dass Ordnungswidrigkeitsverfahren folgten. In acht Objekten seien Beweismittel sichergestellt worden.

Neben einigen gewerberechtlichen Verstößen, unter anderem in Bezug auf Brandschutzauflagen, unzureichend gekennzeichneten Notausgängen sowie nicht genehmigten Alkoholausschank, seien in einem Objekt auch kleinere Mengen Drogen gefunden worden.