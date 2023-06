Nächtliche Einschränkungen auf A1 wegen Fugenpflege

Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Autofahrer auf der Autobahn 1 müssen sich vom 5. bis zum 27. Juni zwischen Bad Oldesloe im Kreis Stormarn und der Tank- und Rastanlage Buddikate auf nächtliche Behinderungen einstellen. Zwischen 19.00 Uhr und 5.00 Uhr an diesen Tagen werden jeweils zwei Fahrstreifen je Richtung gesperrt. Grund seien Arbeiten zur Fugenpflege, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Dabei würden Dehnungsfugen, in denen sich das Fugenband rausgelöst hat und eventuell aufgetretene Risse im Straßenkörper neu vergossen, sagte eine Sprecherin. So könne die Fahrbahn länger vor Schäden geschützt werden.