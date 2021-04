Nächtliche Ausgangssperre auch in Wolfsburg

Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wolfsburg (dpa/lni) – Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen hat auch die Stadt Wolfsburg eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, gilt sie von Freitag an jeweils von 21.00 bis 5.00 Uhr. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 168 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Dass sie auch in den nächsten Tagen über 150 liegen werde und die Kommune deshalb eine Ausgangsbeschränkung gemäß der Corona-Verordnung des Landes erlassen müssen werde, sei äußerst wahrscheinlich, hieß es. Um über die Osterfeiertage nicht wertvolle Zeit im Kampf gegen das Coronavirus verstreichen zu lassen, sei dieser Schritt notwendig.

Ausgenommen von der Regelung sind unter anderem die Wege zu einer medizinisch notwendigen Behandlung, der Besuch pflegebedürftiger Angehöriger oder der Weg zur Arbeit. «Das Infektionsgeschehen in Wolfsburg lässt sich nicht auf bestimmte Orte oder Einrichtungen eingrenzen, die meisten Ansteckungen erfolgen im privaten Bereich», erklärte Andreas Bauer, Dezernent für Finanzen, Bürgerdienste, Brand- und Katastrophenschutz.

In Osnabrück, den Kreisen Cloppenburg, Emsland und Celle sind die Ausgangssperren bereits in Kraft getreten. In Hannover beginnt sie am Donnerstagabend.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-58597/2