Nächtliche Ausgangsbeschränkung treten in Hamburg in Kraft

In einem Schaufenster hängt ein Schild mit der Aufschrift «geschlossen». Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg tritt am Karfreitagabend eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft. Der rot-grüne Senat hatte am Mittwoch diese scharfe Einschränkung der persönlichen Freiheiten beschlossen, um die Corona-Infektionsdynamik in der Stadt abzubremsen. Vorerst bis zum 18. April ist es zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens nicht mehr erlaubt, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Ausnahmen gelten beispielsweise für berufliche Tätigkeiten, Gassigehen mit dem Hund oder körperliche Ertüchtigungen im Freien, allerdings immer nur für eine Person. Bei Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung droht ein Bußgeld. Die Polizei hat über die Feiertage verstärkte Kontrollen angekündigt.

