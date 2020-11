Nächstes Spiel der Eisbären Bremerhaven verlegt

Ein Fan schwenkt eine große Fahne der Eisbären Bremerhaven hin und her. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Bremerhaven (dpa) – Wegen Corona-Fällen in der Mannschaft und der damit verbundenen Quarantäne wird auch das für diesen Samstag angesetzte Basketball-Spiel der Eisbären Bremerhaven gegen Science City Jena verlegt. Der Zweitligist konnte seit dem 8. November nicht mehr trainieren. Während die häusliche Isolation für einige Eisbären-Spieler und Mitarbeiter an diesem Donnerstag endet, muss ein Teil des Teams bis zum 2. Dezember in Quarantäne bleiben. Bereits die Partien gegen die Gladiators Trier und gegen die Artland Dragons waren verlegt worden.

Club-Mitteilung