Göttingen (dpa/lni) –

Der Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den US-Amerikaner Deion Hammond von den MHP Riesen Ludwigsburg verpflichtet. Wie der Club am Dienstag bekannt gab, erhält der 25 Jahre alte Guard einen Einjahresvertrag. Hammond, der schon in Rumänien und den Niederlanden spielte, absolvierte 21 Bundesliga-Spiele in Ludwigsburg. Dabei erzielte er durchschnittlich 5,8 Punkte.