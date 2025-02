Nächster Schritt: Glatzel wieder im Mannschafts-Training

Hamburg (dpa/lno) –

HSV-Torjäger Robert Glatzel hat die nächste Etappe auf dem Weg zum Comeback im Sturm des Hamburger SV geschafft. Der 31-Jährige nahm erstmals seit seinem Sehnenabriss im Hüftbereich in einem Testspiel am 10. Oktober wieder am Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten teil.

«Es hat sich unglaublich gut angefühlt», sagte Glatzel. «Ich hatte mich riesig darauf gefreut, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, und es war wirklich ein ganz anderes Gefühl, als allein und abseits der Truppe zu trainieren.» Noch ist aber nicht absehbar, wann er wieder für den Tabellenzweiten aufläuft. Er müsse jeden Tag schauen, wie sein Körper reagiere, sagte der Stürmer.

Selke ein hervorragender Glatzel-Vertreter

Aktuell vertritt Davie Selke den bei den HSV-Fans beliebten Glatzel. Der 30-Jährige trumpfte zuletzt auf, traf am vergangenen Wochenende beim 1:1 bei Jahn Regensburg und steht mit 14 Treffern als bester HSV-Torschütze in der Zweitliga-Rangliste. Glatzel hatte bis zu seiner Verletzung in sechs Spielen siebenmal getroffen.