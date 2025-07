Nächster Rückschlag für Werder: Auch Stage fällt aus

Bremen (dpa/lni) –

Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Jens Stage verzichten. Der Däne habe eine «schmerzhafte Belastungsreaktion im Mittelfuß» erlitten, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

«Es ist wichtig, dem Fuß jetzt Ruhe zu geben und ihn bestmöglich zu behandeln. Jens wird aus diesem Grund auch auf das Trainingslager im Zillertal verzichten, damit er in Bremen sämtliche Therapieformen in Anspruch nehmen und dennoch weiterhin an seiner Fitness arbeiten kann», sagte Bremens Coach Horst Steffen laut Mitteilung.

Erstes Testspiel für Stage vorzeitig beendet

Stage hatte das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die anstehende Saison beim Oberligisten FC Verden (6:0) am Samstag aufgrund von Fußproblemen frühzeitig beenden müssen.

Der 28-Jährige ist bei Werder schon der zweite wichtige Spieler, der in der Vorbereitung verletzt ausfällt. Stürmer Marvin Ducksch hatte in der Vorwoche das erste Training der neuen Saison schon nach wenigen Übungen wegen einer Muskelverletzung in der Wade abbrechen müssen. Der Angreifer wird den Bremern wie auch Stage mehrere Wochen fehlen.