Nächster Patzer: Wolfsburger Frauen verpassen Platz eins

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben im Rennen um die deutsche Meisterschaft erneut wichtige Punkte verspielt. Beim Abstiegskandidaten 1. FC Köln kamen die deutschen Pokalsiegerinnen nur zu einem 0:0.

Dadurch verpasste der VfL, Bayern München und Eintracht Frankfurt in der Tabelle zu überholen und sich an die Spitze zu setzen. Das Team von Tommy Stroot bleibt auf Platz drei. Im Dezember hatten die Wolfsburgerinnen die Tabellenführung durch ein 0:1 auf der anderen Rheinseite bei Bayer Leverkusen verloren.

In Köln vergaben die Favoritinnen zahlreiche gute Chancen. So trafen Alexandra Popp (59.) und Sveindis Jonsdottir (60.) in der zweiten Halbzeit jeweils nur den Pfosten. Auch ein Freistoß von Lynn Wilms flog in der Nachspielzeit nur an die Latte (90.+4).