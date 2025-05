Nächster Neuzugang: Freiburg holt Bremer Jung

Freiburg (dpa) –

Abwehrspieler Anthony Jung wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von Werder Bremen zum SC Freiburg. Der 33-Jährige ist bereits der vierte Freiburger Neuzugang innerhalb einer Woche. Jung soll bei den Badenern die Lücke schließen, die Manuel Gulde hinterlassen hat. Der 34-Jährige hatte seine Karriere nach der Saison – auch aus Verletzungsgründen – beendet.

Jung spielte vier Jahre lang für Werder, sein Vertrag mit den Hanseaten wurde nicht verlängert. Er bringe «jede Menge Erfahrung mit», sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier. Jung sei «zweikampfstark und mit seinem linken Fuß in mehreren Systemen auf unterschiedlichen Positionen einsetzbar. Er wird uns angesichts der anstehenden Belastungen in mehreren Wettbewerben guttun.»

Der SC startet in der kommenden Saison zum dritten Mal in vier Jahren in der Europa League. Vor dem Routinier hatten die Freiburger bereits die Offensivspieler Cyriaque Irié (ESTAC Troyes), Yuito Suzuki (Bröndby IF) und Derry Scherhant (Hertha BSC) verpflichtet. Jung wird in Freiburg zudem auf Maximilian Eggestein und Eren Dinkci treffen, die er noch aus Bremen kennt.