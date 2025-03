Nächster Abschnitt der Elbchaussee wird saniert

Hamburg (dpa/lno) –

Autofahrer in Hamburgs Westen müssen sich erneut auf monatelange Behinderungen im Bereich der Elbchaussee einstellen. Grund ist der Beginn der Arbeiten am zweiten Bauabschnitt bei der Grundinstandsetzung der wichtigen Verkehrsachse in den Elbvororten Ende des Monats, wie ein Sprecher der Verkehrsbehörde der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Elbchaussee soll demnach ab Juli an ihrem östlichen Ende zwischen Altonaer Rathaus und Hohenzollernring für mehr als ein halbes Jahr voll gesperrt werden. Ab Frühjahr nächsten Jahres werde es dort dann abhängig vom Baufortschritt Einbahnstraßenregelungen geben. Mit der Fertigstellung des knapp 1,2 Kilometer langen Abschnitts wird ab Oktober 2026 gerechnet.

Auch Leitungen für Wasser, Strom, Gas und Glasfaser werden saniert

Mit Baustart am 31. März soll im Bereich zwischen Betty-Levi-Passage/Klopstockstraße in Ottensen und Hohenzollernring in Othmarschen zunächst nur auf Nebenflächen gearbeitet werden, sodass der Verkehr hier noch bis Juli rollen könne, sagte der Sprecher. Mit Beginn der Vollsperrung werde der Verkehr dann ab Juli weiträumig über die Bundesstraße 431 – Von-Sauer-Straße, Bahrenfelder Chaussee, Stresemannstraße – umgeleitet.

Neben dem gesamten Straßenraum würden an der Elbchaussee zeitgleich Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Gas und Glasfaser saniert, erneuert oder neu gebaut. Die Arbeiten seien zwischen dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG), Hamburg Wasser und der Hamburger Strom- und Gasnetzbetreiber Hamburger Energienetze eng abgestimmt.

Enge Abstimmung soll Einschränkungen kurz halten

«Ziel der gemeinsamen Arbeit ist es, Maßnahmen kooperativ zu bündeln und somit die Bauzeit deutlich zu verkürzen», erklärte der Sprecher. Auch der Zeitraum sei so gewählt, dass möglichst viel Ferienzeit in den Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien genutzt würden.

Unter anderem würden die fast 120 Jahre alten Trinkwasserleitungen, die zum Teil quer unter der Elbchaussee liegen, erneuert. Damit werde die Frischwasserversorgung der Stadtteile Othmarschen, Ottensen, Altona, St. Pauli und Sternschanze für die Zukunft gesichert.

Sanierung des letzten Teilstücks beginnt Ende 2026

Mit der Sanierung des letzten dann noch fehlenden Elbchaussee-Teilstücks zwischen Parkstraße und Hohenzollernring soll im Anschluss an die Fertigstellung des zweiten Abschnitts ab Oktober 2026 begonnen werden.

Die Grundinstandsetzung der Elbchaussee hatte im Frühjahr 2021 mit dem ersten Abschnitt zwischen der Manteuffelstraße im Westen und Parkstraße begonnen. Dieser Abschnitt war im Dezember 2023 fertiggestellt worden.