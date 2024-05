Nächster Abgang in Braunschweig: Auch Marx geht

Braunschweig (dpa/lni) –

Nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig am Freitag einen weiteren Abgang verkündet. Nach Anton Donkor (Schalke 04), Maurice Multhaup (1. FC Saarbrücken) und Niko Kijewski (Ziel unbekannt) wird auch Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx den Club nach zweieinhalb Jahren verlassen. Die Braunschweiger werden den auslaufenden Vertrag mit dem 29-Jährigen nicht verlängern. «Es waren für mich in Braunschweig und bei der Eintracht zweieinhalb schöne und erfolgreiche Jahre», sagte Marx.