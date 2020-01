Nächste Werder-Sorge: Bittencourt am Sprunggelenk verletzt

Der Offensivspieler Bittencourt hat sich im Trainingslager auf Mallorca am Sprunggelenk verletzt. Foto: Sina Schuldt/Archivbild

Mallorca (dpa/lni) – Auch bei der ersten Übungseinheit nach eineinhalb Tagen Pause hat Werder Bremens Chefcoach Florian Kohfeldt im Trainingslager auf Mallorca nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen können. Vor allem Leonardo Bittencourt bereitet dem Fußball-Bundesligisten etwas Sorgen. Der aus Hoffenheim ausgeliehene Offensivspieler hat sich eine leichte Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen und trainierte am Donnerstag genau wie der Japaner Yuya Osako nur individuell. Ob Bittencourt am Sonntag beim Testspiel gegen Hannover 96 mitwirken kann, ist noch unklar. Zum Rückrundenstart treten die Bremer am 18. Januar bei Fortuna Düsseldorf an.

