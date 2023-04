Nächste Ideen-Expo steigt im Juni 2024

Hannover (dpa/lni) –

Die neunte Auflage der Technikschau Ideen-Expo soll vom 8. bis 16. Juni 2024 stattfinden und größer werden als zuletzt. Auf dem Messegelände in Hannover wird sich das Event, das junge Menschen für Naturwissenschaften begeistern soll, dann auf 110.000 Quadratmeter Fläche verteilen, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Das entspreche einer Halle mehr als beim letzten Mal. Ziel der Ideen-Expo ist es, die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erlebbar zu machen.

Aufsichtsratschef Volker Schmidt erklärte mit Verweis auf Fachkräftemangel und sinkende Studierendenzahlen in den MINT-Fächern, die Ideen-Expo sei heute wichtiger denn je. «Allein in Niedersachsen liegt die Fachkräftelücke bei 35 000 Arbeitnehmern. Und das Problem wird größer, weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt nach und nach in Rente gehen», sagte Schmidt.

2022 zählte die Ideen-Expo den Organisatoren zufolge an neun Tagen mehr als 425.000 Besucherinnen und Besucher, so viele wie nie zuvor. Mehr als 280 Unternehmen und Wirtschaftsverbände, Hochschulen, wissenschaftliche Einrichtungen und Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet präsentierten sich damals. «Wir rechnen in allen relevanten Bereichen mit steigenden Zahlen», kündigte Schmidt an.