Nächste Enttäuschung für Braunschweig: Nur 1:1 gegen Verl

Braunschweig (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga den nächsten Rückschlag erlebt. Fünf Tage nach der Niederlage in Zwickau reichte es am Montagabend nur zu einem glücklichen 1:1 (0:1) gegen den Abstiegskandidaten SC Verl. Wie schon beim 0:1 in Zwickau kassierte die Eintracht auch diesmal ein frühes Gegentor durch Frederik Lach (6. Minute). Nach dem Ausgleich durch Bryan Henning (59.) hatte der starke Tabellen-15. mehrere klare Chancen zur erneuten Führung, doch Mael Corboz traf in der 69. Minute nur den Pfosten. Braunschweig bot vor 500 Zuschauern eine enttäuschende und fehlerhafte Leistung, verbesserte sich vor dem Spitzenspiel beim TSV 1860 München aber trotzdem auf Platz drei.

