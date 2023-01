Nacktschwimmer begrüßen das Jahr 2023 in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Mehr als ein Dutzend Nacktschwimmer haben das neue Jahr mit einem Anbaden im Sonnensee in Hannover begrüßt. Zudem hatten sich laut Veranstalter rund 100 Zuschauer am See eingefunden. Lange hielten es die Badegäste bei Wassertemperaturen um drei Grad allerdings nicht aus. Nach einem kurzen Eintauchen wärmten sich die meisten von ihnen direkt in der benachbarten Saunalandschaft wieder auf. Gesund sei der Wechsel zwischen eiskalt und warm trotzdem, sagte Organisator Jan Schlegel.

Bereits zum achten Mal gab es das Nacktschwimmen am Neujahrstag in Hannover, einmal war es wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr wagten sich aufgrund der relativ milden Temperaturen an Neujahr mehr Gäste als sonst ins Wasser.