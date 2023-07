Nachwuchsstürmer Sanne verlängert vorzeitig bis 2026

Blick auf das HSV-Logo am Hauptgebäude des Campus in Hamburg. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Vertrag mit Nachwuchsstürmer Tom Sanne vorzeitig verlängert. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat der ursprünglich bis 2024 datierte Kontrakt mit dem 19-Jährigen jetzt eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2026. «Wir freuen uns, mit Tom einen weiteren talentierten Spieler aus unserem Nachwuchs an uns gebunden zu haben», sagte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV.

Der U19-Nationalspieler hatte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in 22 Partien 18 Tore erzielt und auch sein Debüt in der 2. Bundesliga gefeiert. Bei der 2:3-Heimniederlage Ende Oktober vergangenen Jahres gegen den 1. FC Magdeburg war ihm sein erster Zweitliga-Treffer gelungen.

«Ich freue mich, dass der HSV und die Verantwortlichen mir dieses Vertrauen schenken. Für mich als Hamburger Jung ist es etwas ganz Besonderes, im Volkspark trainieren und spielen zu können», sagte der gebürtige Hamburger Sanne.