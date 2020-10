Nachwuchs-Handwerker mauern um den ersten Platz

Garbsen (dpa/lni) – 15 Handwerksgesellen haben in Garbsen um den Titel als bester Handwerker Niedersachsens gesägt, gemauert und gezeichnet. Die Zimmerer, Fliesenleger, Straßenbauer und Maurer kamen in dem landesweiten Wettbewerb gut ins Schwitzen. Sieben Stunden hatte jeder von ihnen Zeit für eine praktische Aufgabe – der 20 Jahre alte Maurer Lasse Brackmann aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim etwa sollte eine Wand mit Muster hochziehen. Der Beruf hat in seiner Familie Tradition, schon der Großvater und der Vater waren Maurer.

Dotiert ist der Wettbewerb je nach Gewerk mit unterschiedlichen Preisen – vom Geldgewinn bis hin zu Werkzeugen. Veranstaltet wird er vom Deutschen Handwerk, das damit den Nachwuchs fördern und Aufmerksamkeit für die Berufe erzeugen will. Deutschlandweit nehmen etwa 3000 Handwerker teil. Die bundesweite Finalrunde wurde allerdings wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus abgesagt.