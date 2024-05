Nachwuchs bei Störchen: So viele Brutpaare wie lange nicht

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg haben die Ersten der fast 50 Storchen-Brutpaare Nachwuchs bekommen. Vor gut einer Woche haben sich beispielsweise in einem Storchenhorst in den Vier- und Marschlanden mehrere Küken aus ihren Eiern gekämpft, wie Jürgen Pelch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Der Ehrenamtliche betreut seit vielen Jahrzehnten für den Naturschutzbund Nabu Hamburg die vor allem im Süden der Stadt lebenden Stelzvögel.

«Zurzeit habe ich 49 Brutpaare in Hamburg. Absoluter Rekord», sagte Pelch weiter. Dass in der Hansestadt damit fast 50 Brutpaare und mehrere unverpaarte Störche leben, sei ein ganz besonderer Schatz, den es zu hegen und zu pflegen gelte. «Hamburg ist die einzige Großstadt in Deutschland, die so viele Störche hat.»

Im Fokus stehen dabei gern der Webcam-Storch Fiete und seine Partnerin. Deren Aktivitäten lassen sich 24 Stunden lang live im Internet mitverfolgen. Erst in diesem Jahr hat Fiete eine neue Partnerin für sich gewinnen können, nachdem die vorherige im vergangenen Jahr irgendwann nicht zum Nest zurückgekehrt war. Nachwuchs hat das Paar Fiete und Jette noch nicht. Aber die Eier werden bereits bebrütet. Pelch ging davon aus, dass das Webcam-Paar bis Mitte Mai Küken im Nest haben wird.

Im vergangenen Jahr hatten in Hamburg 40 Storchenpaare 98 Jungstörche groß gezogen, sechs Waisen wurden zudem von Hand aufgezogen. Von fünf in und um Hamburg lebenden Störchen können die täglichen Flugbewegungen nachvollzogen werden, weil sie kleine GPS-Sender tragen.