Nachwuchs bei den Störchen: Erste Küken sind geschlüpft

Hamburg (dpa/lno) –

Bei den Hamburger Störchen hat sich bereits Nachwuchs eingestellt. «Die ersten Küken sind schon zu sehen. Allerdings bislang nur vereinzelt», sagte Storchenvater Jürgen Pelch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Experte geht davon aus, dass bis Ende Mai die übrigen Hamburger Störche Nachwuchs bekommen werden. Die ersten beiden erfolgreichen Paare waren bereits im Februar aus Spanien zurück gekommen. Sie haben ihren Horst am Altengammer Hausdeich und am Altengammer Elbdeich. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Mittlerweile sind Pelch zufolge alle Störche – auch die aus Afrika – in Hamburg angekommen. Er geht davon aus, dass es rund 50 Paare sind, die meisten leben in Bergedorf. 2021 haben in der Hansestadt 29 Storchenpaare 77 Küken groß gezogen – das war Brutrekord.