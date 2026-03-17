Nach einer Tragzeit von rund 135 Tagen erblickte das erste Jungtier seit fünf Jahren das Licht der Welt. -/Tierpark Hagenbeck/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nachwuchs bei den Kattas im Tierpark Hagenbeck: Nach einer Tragzeit von rund 135 Tagen hat das erste Jungtier seit fünf Jahren im Tropen-Aquarium das Licht der Welt erblickt, teilte der Tierpark mit. Momentan klammere sich der rund 100 Gramm schwere Nachwuchs noch eng an den Bauch seiner Mutter, was in den ersten Lebenswochen normal ist. Von hier aus erkundet das Jungtier aber schon neugierig seine Umgebung und nimmt Geräusche und Gerüche wahr.

«Dank seiner bereits kräftigen Finger und Zehen bleibt der Nachwuchs auch sicher und geschützt, wenn Mutter Katta wild durch die Anlage springt», hieß es. Ausgewachsene Kattas erreichen eine Kopf-Rumpflänge von bis zu 40 Zentimetern und haben ein Gewicht von 2,5 bis 3 Kilogramm.

Hoffnung auf weitere Kattakinder

Mit etwas Glück werden noch weitere Kattajunge folgen: Denn mit den drei weiblichen Neuzugängen, die im Herbst die Kattagruppe bei Hagenbeck verstärkten, verlief die erste Paarungsperiode Ende Oktober optimal. Somit bestehe die Hoffnung auf zwei weitere Kattakinder.

«Wir haben die Entwicklung in den letzten Wochen mit großer Spannung verfolgt», sagte Zootierarzt Michael Flügger. «Nach anfänglicher Zurückhaltung haben die drei Weibchen ihre Stellung innerhalb der Gruppe schnell behauptet. Bei Lemuren herrscht ein Matriarchat.»

Kattas kommen im Freiland nur auf der Insel Madagaskar im Indischen Ozean vor. Hier bewohnen die quirligen Halbaffen vor allem Dorn- und Laubwälder und buschbestandene Savannen sowie felsiges Terrain im Bergland. Die Tiere gelten als stark gefährdet. Der Grund: die Abholzung ihres Lebensraums, die zunehmende Trockenheit auf Madagaskar und die Jagd der Tiere.