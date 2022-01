Nachweis von «Drei-Länder-Luchs» im Thüringer Wald

Der sechs Monate alte Luchs wartet in seinem Gehege. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Erfurt (dpa/th) – In Thüringen ist im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der Umwelt- und Naturschutzorganisationen BUND und WWF der Nachweis eines «Drei-Länder-Luchses» gelungen. Das Tier wurde zwischen Ilmenau und Neustadt (Rennsteig) fotografiert, wie der BUND-Landesverband Thüringen am Donnerstag mitteilte. Dieser Luchs sei zuvor schon in Hessen und Niedersachsen aufgetaucht. Das habe ein Abgleich des Fotos mit Aufnahmen aus den beiden Ländern ergeben.

Luchse können den Angaben zufolge anhand ihrer Fellmuster unterschieden werden. Das jetzt in Thüringen identifizierte Tier sei im Frühjahr 2019 im niedersächsischen Solling – einem Waldgebiet nordwestlich von Göttingen – geboren worden. Danach tauchte der Luchs im Herbst 2019 mit seiner Mutter und mindestens zwei Geschwistern im nordhessischen Reinhardswald auf.

In der Folgezeit wechselten die Tiere einige Male über die Landesgrenze und hielten sich teils in Hessen, teils in Niedersachsen auf. Im Herbst 2020 verlor sich dann ihre Spur – bis jetzt eines der Jungtiere in Thüringen wieder auftauchte.

