Nachspielzeits-Siegtor: Braunschweig gewinnt Kellerduell

Braunschweigs Nico Klaß und Sandhausens Dennis Diekmeier (l-r.) am Ball. Foto: Swen Pförtner/dpa

Braunschweig (dpa) – Eintracht Braunschweig hat das Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und sich dadurch auf einen Nicht-Abstiegsplatz verbessert. Durch ein Freistoßtor von Felix Kroos in der ersten Minute der Nachspielzeit siegte der bisherige Tabellenvorletzte am Sonntag mit 1:0 (0:0) gegen den SV Sandhausen. Ebenfalls in der Nachspielzeit sah Gäste-Verteidiger Aleksandr Zhirov wegen Nachtretens noch die Rote Karte (90.+5).

In einer sehr kampfbetonten Partie hatte Sandhausen in der ersten Halbzeit die bessere Spielanlage und die besseren Chancen. Alexander Esswein und Kevin Behrens trafen in der 31. und 44. Minute nur den Pfosten. Die Braunschweiger steigerten sich jedoch und waren in der zweiten Halbzeit das bessere Team. In der 47. Minute rettete Sandhausen-Verteidiger Nils Röseler vor dem einschussbereiten Nick Proschwitz. Kurz darauf parierte Torwart Stefanos Kapino einen Schuss von Fabio Kaufmann (51.). Am Ende zog der Aufsteiger in der Tabelle an den Gästen und auch am VfL Osnabrück vorbei.

