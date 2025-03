Nachfrage nach Übernachtungen in Jugendherbergen weiter hoch

Vor allem Schulklassen steuern die Jugendherbergen in Niedersachsen und Bremen an, sie zählen zu den Hauptgästegruppen. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

Übernachtungen, Klassenausflüge und Auszeiten sind in den Jugendherbergen in Niedersachsen und Bremen weiterhin gefragt. Die insgesamt 52 Häuser des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) verbuchten 2024 nahezu genauso viele Gäste und Übernachtungen wie 2023, wie aus Zahlen der drei DJH-Landesverbände hervorgeht.

Insgesamt verzeichneten die Jugendherbergen im vergangenen Jahr fast 1,1 Millionen Übernachtungen – das entspricht einem minimalen Rückgang von 0,6 Prozent im Vergleich zu 2023. Die Gästezahlen blieben mit minus 0,3 Prozent ebenfalls nahezu konstant. Insgesamt wurden rund 390.000 Gäste verbucht.

Klassenfahrten und Familien-Auszeiten

Schulklassen machten mit rund 45 Prozent die größte Gästegruppe aus, dahinter folgten Familien mit rund 20 Prozent. Anfang 2024 waren für einige Monate auch Flüchtlinge in sechs Herbergen untergebracht – diese Belegung sank aber im Vergleich zu den Vorjahren.

«Wir freuen uns sehr, dass unsere Jugendherbergen quer durch fast alle Gästegruppen so beliebt sind», sagte der Geschäftsführer des DJH-Landesverbandes Unterweser-Ems, Oliver Engelhardt, in einer Mitteilung. Neben dem DJH Landesverband Unterweser-Ems betreiben die DJ-Verbände Nordmark und Hannover die Jugendherbergen – davon stehen 51 in Niedersachsen und eine in Bremen.

Ausblick auf 2025

Einer neuen Studie zufolge sind die gemeinnützigen Jugendherbergen auch ein Wirtschaftsfaktor, insbesondere für den ländlichen Raum in Niedersachsen. Das ergab eine Untersuchung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr an der Universität München, wie das Herbergswerk mitteilte.

Demnach bewirkten Jugendherbergsgäste in Niedersachsen und Bremen 2023 insgesamt einen jährlichen Umsatz in Höhe von knapp 150 Millionen Euro. Davon profitierten neben den Herbergen auch Dienstleister, Einzelhandel und Gastronomie an den Aufenthaltsorten.

Für das laufende Jahr erwarten die Jugendherbergen stabil bleibende Übernachtungszahlen. Darauf deuteten solide Zahlen an Vorbuchungen vor allem bei den langfristig geplanten Klassenfahrten hin. Bei den Schulfahrten seien weiterhin Teambuilding-Angebote gefragt, teilten die Landesverbände mit. Außerdem gebe es Angebote zu Themen wie Cybermobbing und Demokratiebildung.