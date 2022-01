Nachfrage nach Schulpsychologen steigt: Zeugnisvergabe

Osnabrück/Braunschweig (dpa/lni) – Seit den Sommerferien registrieren Schulpsychologen eine deutlich steigende Nachfrage nach Beratungsangeboten. Wie der Vorsitzende des Verbandes Niedersächsischer Schulpsychologen (VNS), Frank Aufhammer, sagte, klagen Schülerinnen und Schüler über Angst vor der Rückkehr zum Distanzlernen und Prüfungsangst. Auch Depressionen und lebensmüde Gedanken werden demnach häufiger festgestellt. Der VNS-Vorsitzende warnt: «Eine Rückkehr zum Distanzunterricht wäre aus schulpsychologischer Sicht fatal.»

Am Freitag gibt es für niedersächsische Schüler zunächst die Halbjahreszeugnisse. Dazu bieten die regionalen Landesämter für Schule und Bildung (RLSB) ein Zeugnistelefon an, bei dem sich Schüler Rat bei Schulpsychologen holen können. Wie die RLSB mitteilten, sind die Ansprechpartner von zehn bis 17.00 Uhr erreichbar. Das Angebot richtet sich auch an Eltern und Erziehungsberechtigte. Die Telefonnummer des zuständigen RLSB Braunschweig lautet +49 531 484-3311. Die Schulbehörde betonte, dass das Zeugnistelefon nicht für Fragen zur Notenvergabe oder zu Versetzungsentscheidungen zuständig ist.

Aufhammer vermutet, dass es einen Rückstaueffekt gibt. Viele Schüler hätten in der Zeit geschlossener Schulen Schwierigkeiten gehabt, Hilfe bei Schulpsychologen zu suchen. Darüber hinaus würden die psychischen Folgen der Lockdowns oft erst im zeitlichen Versatz auftreten.

Mitteilung zu den Zeugnistelefonen mit Telefonnummern der RLSB